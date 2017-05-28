"Океан Эльзы" договорился с кафе о бесплатном питании для пенсионеров и участников АТО на целый день

Источник: Українські новини

Заведение общественного питания в Каменце-Подольском было вынуждено согласиться весь день бесплатно кормить пенсионеров и участников АТО целый день из-за того, что неправомерно использовало имя "ОЭ" в своей рекламе.

"26 мая в Каменце-Подольском был концерт (кстати, спасибо за прекрасный вечер!). По дороге на стадион увидели этот рекламный борд... Мы были очень удивлены таким дерзким использованием нашего имени в рекламе без разрешения. Потому что, честно говоря, даже в нашей стране, где вопросы выполнения закона никогда не стоял, к сожалению, на первом месте, с таким нечасто сталкивались. Юристы наши настаивали дать ход делу (иск, штраф и все прочее). Мы же решили, прямо на концерте посоветовавшись со зрителями, жителями города, разрешить использование этому заведению нашего имени на этой, конкретной рекламе при условии, что они будут целый день кормить бесплатно пенсионеров и участников АТО", - говорится в сообщении.

Все присутствующие на концерте люди – а это несколько тысяч человек, - поддержали инициативу с большим энтузиазмом. В свою очередь представители заведения извинились и тут же согласились на предложение группы.

"Мы благодарим владельцев, не держим на них никакого зла и хотим и им, и всем остальным этим примером показать, что нужно всегда соблюдать правила, даже в мельчайших подробностях", - пишет пресс-служба группы.

По мнению музыкантов, с этого и начинается успешная европейская страна.