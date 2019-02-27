Океан нагреется. Почему на планете исчезают облака

Источник: Корреспондент.net

Растущая концентрация углекислого газа в атмосфере Земле заметно уменьшит скорость формирования слоистых облаков над мировым океаном, что резко ускорит его прогрев и дополнительно усилит глобальное потепление.

Такой сценарий возможен в ближайшие сто лет. Авторы исследования говорят, что их модель объясняет палеоклиматическую загадку эоцена, когда 50 миллионов лет назад Арктика была свободной ото льда.

Безоблачное будущее

Тапио Шнайдер из Лаборатории реактивного движения NASA и его коллеги из Калифорнийского технологического института опубликовали в журнале Nature Geoscience исследование, в котором говорится, что рост концентрации углекислого газа в атмосфере угрожает исчезновением облачного слоя, закрывающего от солнечного света значительную часть Мирового океана.

Текущий уровень концентрации углекислого газа в атмосфере составляет около 410 частей на миллион по объему и продолжает повышаться по мере роста выбросов из-за деятельности человека.

Если уровень выбросов в атмосферу не снизится, а сегодня он составляет 37 миллиардов тонн в год, то в 22 веке уровень углекислого газа может превысить 1200-1300 ppm, это станет переломным моментом для слоисто-кучевых облаков, как показывают математические подсчеты, они начнут необратимо разрушаться.

Эти облака покрывают примерно 20 процентов площади океана в низких широтах и играют важную роль в формироваинии климата, отражая солнечные лучи.

Капли воды, из которых состоят слоисто-кучевые облака, хорошо поглощают длинноволновые формы тепла, исходящего от Солнца и с поверхности Земли, и таким образом охлаждают атмосферу.

Моделирование показало, что при превышении порога концентрации парниковых газов в 1300 ppm CO2-эквивалента облака начинают разрушаться и исчезают, что приводит к резкому росту поверхностной температуры океана.

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"Температура поверхности океана может подняться на восемь градусов Кельвина. Я думаю и надеюсь, что текущий технологический прогресс замедлит выбросы и мы не достигнем этой точки", - сказал Шнайдер.

Снова облака возникают только после снижения концентрации существенно ниже этого порога до доиндустриальных уровней (примерно 300 частей на миллион).

Ученые также говорят, что их исследование может объяснить палеоклиматическую загадку эоцена, когда примерно 55 миллионов лет назад Арктика была свободной ото льда: океан в районе экватора нагрелся до уровня джакузи и ледяные шапка, вероятно, растаяли полностью.

Профессор Массачусетского технологического института, ведущий эксперт по физике атмосферы Керри Эмануэль, назвал описанные в исследовании пугающие перспективы весьма правдоподобными.

Ученые отмечают, что повторения эоцена можно избежать, если придерживаться условий Парижского соглашения по климату. О нем подробно в материале Вымирание близко: ученые предупредили человечество.

Осенью прошлого года ученые объявили, что озоновый слой Земли полностью восстановится на всей планете к 2060 году. Достичь этого помог Монреальский протокол, вступивший в силу в 1989 году.

Генсек ООН Кофи Аннан говорит, что "возможно, единственным очень успешным международным соглашением можно считать Монреальский протокол".

С 1 января 2019 года вступила в силу поправка к протоколу, ограничивающая производство гидрофторуглеродов. Они безопасны для озонового слоя, однако оказались мощными парниковыми газами. Подробно в материале Озоновые дыры исчезнут к 2060 году: что помогло.