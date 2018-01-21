21.01.2018
Оккупированные территории Донбасса могут вернуться под контроль Украины уже в 2018, - замминистра Грымчак
Источник: Українські новини
Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак спрогнозировал решения конфликта на Донбассе уже в 2018 году.
Об этом он рассказал в интервью.
"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал он.
Грымчак отметил, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе.
"Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - уточнил он.
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