Оккупированные территории Донбасса могут вернуться под контроль Украины уже в 2018, - замминистра Грымчак

Источник: Українські новини

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Юрий Грымчак спрогнозировал решения конфликта на Донбассе уже в 2018 году.

Об этом он рассказал в интервью.

"Я хочу, чтобы это произошло в этом году. И я имею на это надежду. И имею некоторую информацию. Так что будем считать", - сказал он.

Грымчак отметил, что в плане мероприятий генерального секретаря ООН на этот год - решение конфликта на Донбассе.

"Ну, чтобы вы понимали: последние три года этого в планах не было - решения. В этом году есть", - уточнил он.