12.02.2018
Олимпиада-2018: количество заболевших чрезвычайно заразным норавирусом выросло до 194
Источник: Українські новини
Число заболевших норавирусом в поселке Олимпиады в Южной Корее выросло до 194. Об этом заявили организаторы Олимпиады.
Еще 17 человек стали жертвами вируса по состоянию на 16:00 по местному времени. Всего среди заболевших 47 пациентов находятся на карантине, а 147 человек выздоровели и вернулись к работе.
Представители оргкомитета утверждают, что ни один спортсмен не был заражен этим вирусом.
Продолжается проведение исследований водопроводной воды и продовольствия для того, чтобы появилась возможность проследить путь передачи этой опасной инфекции.
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