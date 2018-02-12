Олимпиада-2018: количество заболевших чрезвычайно заразным норавирусом выросло до 194

Источник: Українські новини

Число заболевших норавирусом в поселке Олимпиады в Южной Корее выросло до 194. Об этом заявили организаторы Олимпиады.

Еще 17 человек стали жертвами вируса по состоянию на 16:00 по местному времени. Всего среди заболевших 47 пациентов находятся на карантине, а 147 человек выздоровели и вернулись к работе.

Представители оргкомитета утверждают, что ни один спортсмен не был заражен этим вирусом.

Продолжается проведение исследований водопроводной воды и продовольствия для того, чтобы появилась возможность проследить путь передачи этой опасной инфекции.