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30.01.2018

Олимпиада в Пхёнчхане: впереди фиаско всей системы допинг-контроля?

Источник: DW

Незадолго до начала Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило,  что проводит проверку надежности контейнеров нового поколения для допинг-проб BEREG-KIT Geneva. Международный Олимпийский комитет (МОК) в официальном заявлении выразил "глубокую озабоченность" в связи с этой проблемой и попросил WADA приложить все усилия для того, чтобы допинг-тесты спортсменов в Пхёнчхане проводились надежно, а их результаты не вызывали сомнения. Немецкое антидопинговое агентство NADA и юристы заявили о "новой катастрофе" и возможности полного краха системы антидопингового контроля. Что же произосходит?

Одна допинг-проба - две пробирки

19 января аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством лаборатория в Кельне сообщила WADA о том, что новые контейнеры для допинг-тестов BEREG-KIT Geneva, которые начали применяться с сентября 2017 года, можно вскрыть вручную, не оставив при этом никаких следов, если проба предварительно была заморожена.

Когда спортсменов проверяют на допинг, предоставленные ими пробы мочи или крови помещают в два контейнера: А и Б. После того, как спортсмены собственноручно их закрывают, образцы, проверенные сотрудником антидопингового агентства, отправляют в одну из лабораторий WADA - для анализа и дальнейшего хранения. Как правило, пробу в контейнере Б замораживают - она необходима для повторного анализа в том случае, если в первой пробе находят запрещенные вещества.

В соответствии с протоколом WADA, открывается контейнер специальным инструментом, взламывающим резьбу внутри герметично закрытой стеклянной пробки, так что повторно закрыть емкость уже невозможно. Тем самым исключается потенциальная возможность манипуляций с контейнером в процессе его хранения и транспортировки. Спортсмены или их адвокаты имеют право присутствовать при размораживании и повторном анализе образца из контейнера Б.

Berlinger не подтвердил опасений

После того, как лаборатория в Кельне сообщила Всемирному антидопинговому агентству об уязвимости новых контейнеров BEREG-KIT Geneva, WADA связалось с производителем, швейцарской фирмой Berlinger и попросило проверить информацию. 27 января компания, не вдаваясь в детали, сообщила, что им не удалось вскрыть контейнер без повреждений, действуя "по инструкции, полученной от лаборатории в Кельне". В антидопинговом агентстве заверили, что намерены "работать с кельнской лабораторией и Berlinger до тех пор, пока вопрос не разрешится", и продолжат информировать о развитии событий.

"С глубокой озабоченностью" отреагировал на новость о возможности манипуляций с контейнерами Международный Олимпийский комитет. "Мы немедленно связались с WADA и попросили убедиться в том, что допинг-тестирование в Пхёнчхане будет проведено надежным образом", - заявил официальный представитель МОК. По его словам, комитет полностью доверяет WADA и уверен, что агентство "найдет решение этой проблемы".

Эксперимент телеканала ARD

Команда немецкого телеканала ARD решила собственноручно протестировать новые емкости швейцарского производителя для допинг-проб. Зрители документального фильма "Секретное досье: допинг", показанного по телеканалу 29 января, могли наблюдать, как журналист Хайо Зеппельт (Hajo Seppelt), автор серии фильмов телеканала ARD о допинге в России, беспрепятственно открыл и снова закрыл несколько контейнеров BEREG-KIT с размороженными пробами допинг-тестов.

"Мы проверили, можно ли, не оставляя никаких следов, открыть новые допинг-контейнеры, которые будут применяться на Олимпийских играх в Пхёнчхане,- так, как это проделывала российская спецслужба ФСБ на Олимпиаде в Сочи. Как видите, это действительно возможно", - констатировал Зеппельт.

Итоги этого эксперимента, по словам журналиста, весьма неутешительны. Они означают, что контейнеры BEREG-KIT Geneva, которые собираются использовать на Олимпиаде в Пхёнчане, ненадежны и легко позволяют манипулировать результатами проб. Надежность всей системы допинг-контроля - это иллюзия, говорит Зеппельт. 

"Результаты любой взятой пробы - вне зависимости от того, были в ней обнаружены следы допинга или нет, - можно будет оспорить в суде, поскольку невозможно будет доказать, была вскрыта пробирка или нет. И это относится абсолютно ко всем пробам, хранящимся в этих пробирках, - неважно, были ли они взяты в преддверии Олимпиады или на самих Играх", - поясняет Хайо Зеппельт.

Крах системы допинг-контроля?

С журналистом согласен и эксперт по спортивному праву, юрист Михаэль Ленер (Michael Lehner). По его словам, возможность манипуляций с контейнерами нового поколения повлечет за собой серьезные юридические последствия и может привести к окончательному краху всей системы допинг-контроля.

До сих пор в спортивных арбитражных судах действовал принцип строгой ответственности, объяснил Ленер немецкому агентству спортивных новостей SID. Если спортсмен был уличен в употреблении допинга, этого факта было достаточно для применения к нему мер ответственности, предусмотренных Всемирным антидопинговым кодексом. Теперь же антидопинговому агентству придется доказывать, что допинг-тесты не подвергались никаким манипуляциям.

Экперимент журналистов ARD, по словам Ленера, продемонстрировал, насколько несовершенен и уязвим контрольный механизм выявления допинга. "Я был в совершенном шоке от того, насколько легко можно было открыть и снова закрыть контейнеры. Системе контроля допинга грозит полное фиаско", - сокрушенно говорит юрист.

Как гарантировать надежность тестов

Впрочем, руководитель кельнской лаборатории WADA Марио Тевис (Mario Thevis) полагает, что, несмотря на проблемы с контейнерами, экспертам по борьбе с допингом удастся гарантировать надежность тестов.

"Существуют другие способы исключить манипуляции с пробами и обеспечить их неприкосновенность, и это означает, что на Олимпийских играх в Пхёнчане будет возможность провести надлежащий допинг-контроль", - заверил Тевис в интервью немецкому телеканалу ZDF. Кроме того, для непредвиденных обстоятельств, по словам эксперта, существует план "Б". Но говорить о нем пока рано, добавил он.

Эксперт по вопросам борьбы с допингом Фриц Зёргель (Fritz Sörgel) уверен, что проблему с новыми контейнерами BEREG-KIT не удастся решить до начала игр в Пхёнчхане. Однако он тоже считает, что манипуляций с контейнерами можно избежать. Для этого необходимо увеличить число сотрудников антидопингового агентства на Олимпиаде. "Допинг-пробы во время Олимпийских игр должны находиться под постоянным контролем надежных людей. И контроль должен осуществляться круглосуточно, а не так, как четыре года назад, в Сочи", - заключил Зёргель.

 

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