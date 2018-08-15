Омбудсмен: 11 россиян попросили Путина обменять их

Источник: Корреспондент.net

Осужденные в Украине 11 россиян написали заявления на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой обменять их на украинского политзаключенного. Об этом заявила в своем Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, которая в среду, 15 августа, посетила их в тюрьмах.

"В ходе мониторинговых визитов в места лишения свободы заключенные российские граждане продолжают подавать заявления на имя президента РФ с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных", - отметила она.

По ее словам, заявления уже написали Вячеслав Высоцкий, Валерий Иванов, Александр Валехидис, Владислав Гречин, Виктор Агеев, Олег Доронин, Денис Сидоров, Евгений Шаталов, Алексей Седики, Александр Саттаров и Фарух Камалов.

"Эти письма также будут отправлены в МИД Украины, чтобы они дипломатической почтой доставили их в администрацию президента России", - сообщила Денисова.