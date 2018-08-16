Омбудсмен: 22 россиянина просят Путина обменять их

Источник: Корреспондент.net

Власти поступило еще семь обращений осужденных в Украине россиян на имя президента РФ Владимира Путина с просьбой вернуть их на территорию России путем обмена на одного из украинских политзаключенных. Об этом сообщает в четверг, 16 августа, омбудсмен Людмила Денисова в своем Facebook.

В частности, по данным Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, просьбы написали граждане РФ Анатолий Бусыгин, Алексей Шибаев, Сергей Егоров и Ольга Ковалис из Мариупольского СИЗО; Василий Кусакин и Валерий Гратов с Днепровского учреждения исполнения наказаний №4; Мурат Джимиев из Киевского СИЗО.

Денисова отметила, что на данный момент уже 22 заключенных российских гражданина подали такие заявления. Омбудсмен сказала, что все эти 22 заявления МИД Украины дипломатической почтой доставит в администрацию президента РФ.

По словам Денисовой, Украина уже давно инициировала обмен и подала в Россию соответствующие списки, но до сих пор нет ответа от представителя РФ в Трехсторонней контактной группе Бориса Грызлова и уполномоченного России по правам человека Татьяны Москальковой, которым еще 5 июля были направлены письма о возможном обмене.