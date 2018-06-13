Омбудсмен Денисова отправилась в Россию

Источник: Корреспондент.net

Украинский омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить украинцев, которые находятся под арестом в этой стране. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter вечером в среду, 13 июня.

"На выполнение моих договоренностей, именно в эти минуты Людмила Денисова отправляется в Россию для посещения незаконно заключенных украинцев. Попросил передать слова нашей поддержки", – говорится в сообщении.

По словам президента, украинцев поддерживает весь демократический мир.

"Совместными усилиями мы обязательно вернем всех наших домой", – заверил Порошенко.