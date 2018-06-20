Омбудсмен передала Сенцову письмо от Порошенко

Источник: Корреспондент.net

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова через адвоката передала украинскому режиссеру Олегу Сенцову письма от президента Петра Порошенко и вице-спикера Ирины Геращенко. Об этом в среду, 20 июня, она сообщила на своей странице в Facebook.

По ее словам, она встретилась с защитником Сенцова Дмитрием Динзе, который ночью улетает в Лабытнанги.

"Я передала ему письма от президента Украины и первого вице-спикера Ирины Геращенко для Олега. Хотела, конечно, лично передать, но встреча пока не состоялась... к сожалению", - сообщила Денисова.

Она отметила, что адвокат рассказал, что он был у Сенцова две недели назад.

"По его словам, в то время он держался хорошо. Пил воду, ему делали капельницы с витаминами и глюкозой. Принудительного кормления в то время не было. Но сейчас точной информации о состоянии здоровья Олега Сенцова нет", - написала омбудсмен.

Она добавила, что договорилась с Динзе о том, что он сразу после встречи с Сенцовым позвонит и сообщит о его самочувствии.