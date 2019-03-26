Омбудсмен заявила о критическом состоянии Гриба

По словам омбудсмена, голодание Гриба несет угрозу жизни парня.

"Двадцатилетний политзаключенный находится в критическом состоянии. Украинцу необходимо дополнительное медицинское обследование и последующая хирургическая операция", - написала Денисова в Facebook.

Она сообщила, что направила обращение и все необходимые медицинские исследования, подтверждающие тяжелое состояние Гриба.

Москалькова, по словам Денисовой, обладает всей необходимой информацией и знает, что непредоставление необходимой медицинской помощи может привести к фатальным последствиям для жизни украинца.

"Я еще раз призвала российского омбудсмена вмешаться в процесс для обеспечения надлежащих условий содержания украинца и оказания медицинской помощи", - написала Денисова.