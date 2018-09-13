Омелян заявил, что не уйдет в отставку

Источник: Корреспондент.net

Министр инфраструктуры Владимир Омелян не собирается уходить в отставку из-за того, что НАБУ сообщило ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Омелян подчеркнул, что он намерен доказывать свою правоту в суде.

Также он отметил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ, которые сообщили ему о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.