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16.08.2017

ООН: 25% жителям Донбасса не хватает продуктов

Источник: КорреспонденТ.net

Примерно четверти жителям оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей Украины не хватает продуктов питания. Об этом говорится в отчете Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

 

Согласно документу, 800 тысяч жителей Донецкой и Луганской областей испытывают дефицит продуктов питания. При этом 170 тысяч из них остро нуждаются в продовольствии. Особо сложная ситуация наблюдается в Донецкой области.

Как сообщают в ООН, даже на подконтрольных территориях за год вдвое увеличился процент людей, которые испытывают нехватку продуктов питания: с 7% до 15%.

Ранее сообщалось, что около 586 тысяч украинцев, которые проживают в зоне АТО на Донбассе, с начала прошлого года не получают пенсий и социальных выплат, поскольку они не прошли регистрацию, введенную правительством страны.

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