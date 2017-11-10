Найти

10.11.2017

ООН: Донбассу угрожает химическая катастрофа

Источник: Корреспондент.net

Из-за эскалации конфликта возле объектов водоснабжения на Донбассе, Украина может столкнуться с новыми угрозами химической катастрофы и загрязнения воды. Об этом заявили специальные докладчики ООН Баскут Тунчак и Лео Хеллер.

"Мы встревожены недавними сообщениями об артиллерийских обстрелах в регионе рядом с водными установками, содержащими хлорный газ и другие опасные химические вещества", - заявили эксперты.

По их словам, вполне реальны опустошительные последствия, которыми чревато повреждение контейнеров с химикатами для населения и окружающей среды.

Представители ООН подчеркивают, что использование любого токсичного химического вещества, включая хлор, находится под запретом в соответствии с конвенцией о запрещении химического оружия.

 

Новости раздела
Украина
10.11.2017
Украина лидирует по росту цен на продукты в Европе
Потребительская корзина украинцев подорожала более чем на 15%
Украина
09.11.2017
Литва открыла реестр: В Украине намерены основательно заняться любителями "евроблях"
Государственная фискальная служба (ГФС) сообщила, что с таможенными органами Литвы начала совместное расследование в отношении законности пребывания в Украине автомобилей с литовской регистрацией, известных в народе как "евробляхи".
Украина
09.11.2017
Польша готовит список украинцев, которым будет запрещен въезд в страну
По неофициальным данным, в этом списке находится и Владимир Вятрович
Украина
09.11.2017
В аэропорту Борисполь задержали торговца людьми
Мужчина пытался переправить четырех девушек в Дубай.
Украина
09.11.2017
Винник: Порошенко против разрыва дипотношений с РФ
Нардеп отметил, что глава государства не поддерживает идею дипломатического разрыва с Москвой.
Украина
09.11.2017
Украинка купила дом Ким Кардашьян за $17 миллионов
Новой владелицей особняка является экс-помощница бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна.
Украина
09.11.2017
СМИ: Ежегодно от насилия умирает 600 украинок
Каждый год 1,1 млн украинок сталкиваются с физической и сексуальной агрессией в семье.
Украина
09.11.2017
Украина увеличила экспорт сахара почти в три раза
За девять месяцев на экспорт ушло больше 440 тысяч сахара.
Украина
09.11.2017
Порошенко анонсировал возобновление приватизации
А судебная реформа завершит борьбу с коррупцией, отметил президент.
Украина
09.11.2017
У Авакова-младшего арестовали еще одну квартиру
Недвижимость сына главы МВД находится в Киеве и Харькове.
Украина
09.11.2017
Украинцам упростят получение японской визы
Требования для получения японских виз упростят с Нового года.
Украина
08.11.2017
Порошенко из-за напряженности в украинско-польских отношениях инициировал заседание Комитета президентов двух стран
Заявления польской стороны вызывают серьезную обеспокоенность, заявляет пресс-секретарь украинского президента
Украина
08.11.2017
"Мы не допустим второго Кипра на Донбассе": Что Волкер имел в виду?
Разбираемся, в чем схожесть и отличие конфликтов на Кипре и на Донбассе и почему в США хотят исключить "кипрскую опцию" из повестки дня
Украина
08.11.2017
Шуфрич дал показания в Генпрокуратуре
Нардеп сходил на допрос на неделю раньше запланированной даты.
Украина
08.11.2017
Порошенко созывает заседание из-за Польши
Отношения между странами в последнее время стали напряженней.
Украина
08.11.2017
В Украине замедлилась инфляция
Цены в октябре выросли на 1,2%.
Украина
08.11.2017
Канада упростила оформление виз для украинцев
Меры касаются долгосрочных виз и не распространяются на рабочие и студенческие.
Украина
07.11.2017
На Авакова-младшего надели электронный браслет
Сын министра намерен доказать абсурдность обвинений против него.
Украина
07.11.2017
Кабмин запустил монетизацию субсидий
Стартовали выплаты компенсаций за сэкономленные субсидии.
Украина
07.11.2017
В Мукачево в ноябре зацвела сакура
На дереве с пожелтевшей листвой распустились розовые цветы.
Украина
07.11.2017
МЭРТ ввело санкции против поставщика угля из РФ
Южтрансу запретили работать с украинскими компаниями.
Украина
07.11.2017
ГФС возобновила проверку министра Данилюка
Данилюка опять подозревают в неуплате налогов.
Украина
07.11.2017
Нацбанк одобрил продажу двух банков
ВиЭс Банк купит Тигипко, а УБРР перейдет к китайцам.
Украина
07.11.2017
Порошенко одобрил закон о гастролях артистов из РФ
Артистам придется согласовывать гастроли с СБУ.
Украина лидирует по росту цен на продукты в Европе | В Госпогранслужбе заявили, что передали сына Саакашвили отцу