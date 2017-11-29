ООН, ЕС и Африканский союз помогут беженцам в Ливии

Одним из направлений деятельности станет "ускоренное" добровольное возвращение мигрантов на родину. При этом беженцев, нуждающихся в международной защите, переселят в безопасные государства. Кроме того, при финансировании Евросоюза будет разработана программа для Международной организации по миграции (МОМ). С января 2017 года с помощью МОМ на родину добровольно вернулись около 13 тысяч мигрантов.

Рабочая группа будет тесно сотрудничать с официальными ливийскими органами. Как отмечается в документе, она должна внести свой вклад в совместные усилия "по разрушению сетей нелегальных перевозчиков и криминальных структур, развитию и стабилизации стран исхода беженцев и устранению причин миграции".

Участники двухдневного саммита ЕС - Африка, открывшегося 29 ноября в Кот-д'Ивуаре, были шокированы информацией о работорговле беженцами в Ливии. В середине ноября сюжет об этом показала американская телекомпания CNN.