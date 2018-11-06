ООН обнаружила в Ираке более двухсот массовых захоронений с жертвами ИГ
Источник: DW
Организация Объединенных Наций (ООН) обнаружила на севере и западе Ирака более двухсот массовых захоронений жертв джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом представители ООН сообщили во вторник, 6 ноября. Захоронения расположены в районах страны, ранее находящихся под контролем ИГ.
Эксперты ООН сообщили об останках нескольких тысяч человек, убитых террористами. Однако точное количество жертв установить затруднительно, подчеркнул спецпосланник ООН по Ираку Ян Кубиш. Специалисты занимаются идентификацией останков, которые позднее будут переданы родственникам погибших.
Местонахождение тысяч жертв ИГ неизвестно
По данным ООН, с середины 2014 по конец 2017 года ИГ контролировало значительную часть территории Ирака. В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над джихадистской группировкой.
Боевики ИГ несут ответственность за предполагаемый геноцид иракских езидов - курдского этнического меньшинства, исповедующего свою религию и говорящего на диалекте курдского языка. Местонахождение тысяч детей и взрослых, ставших жертвами террористов, по-прежнему остается неизвестным. На освобожденных территориях, прежде находящихся под контролем "Исламского государства", неоднократно обнаруживали массовые захоронения.
В ходе боев с террористами объекты инфраструктуры и промышленности Ирака были частично или полностью разрушены. В результате трехлетней войны против ИГ население до сих пор страдает от безработицы, возросших цен и сохраняющейся проблемы с обеспечением основными продуктами.