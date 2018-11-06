ООН обнаружила в Ираке более двухсот массовых захоронений с жертвами ИГ

Местонахождение тысяч жертв ИГ неизвестно

По данным ООН, с середины 2014 по конец 2017 года ИГ контролировало значительную часть территории Ирака. В декабре 2017 года правительство в Багдаде объявило об окончательной победе над джихадистской группировкой.

Боевики ИГ несут ответственность за предполагаемый геноцид иракских езидов - курдского этнического меньшинства, исповедующего свою религию и говорящего на диалекте курдского языка. Местонахождение тысяч детей и взрослых, ставших жертвами террористов, по-прежнему остается неизвестным. На освобожденных территориях, прежде находящихся под контролем "Исламского государства", неоднократно обнаруживали массовые захоронения.

В ходе боев с террористами объекты инфраструктуры и промышленности Ирака были частично или полностью разрушены. В результате трехлетней войны против ИГ население до сих пор страдает от безработицы, возросших цен и сохраняющейся проблемы с обеспечением основными продуктами.