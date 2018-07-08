ООН: Почти все сирийцы покинули пограничную с Иорданией зону

Источник: DW

Почти все перемещенные сирийские граждане покинули пограничную зону с Иорданией и вернулись в Сирию, заявил в воскресенье, 8 июля, гуманитарный координатор ООН в Иордании Андерс Педерсен. Они находились у пункта перехода границы с Иорданией "Насиб-Джабер".

С 19 июня армия Башара Асада вела наступление на вооруженные формирования повстанцев в провинции Дераа на юге страны рядом с границей Иордании. Из-за этого 320 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, около 60 тысяч из них, по данным верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, оставались близ перекрытой границы с Иорданией.

Гранди указывал, что жизни почти 750 тысяч человек находятся под угрозой из-за непрекращающихся бомбардировок на юго-востоке Сирии, осуществляемых правительственными военно-воздушными силами при поддержке российской авиации.

SOHR: Тысячи сирийцев боятся возвращаться

Позднее стало известно, что Дамаск и повстанцы договорились о режиме прекращения огня на юге Сирии.Власти Сирии должны взять под контроль все наблюдательные пункты вдоль сирийско-иорданской границы, говорится в соглашении. Оно позволяет сирийцам вернуться в свои дома.

Правительственные войска между тем продолжают наносить удары по провинции Дераа, сообщает 8 июля правозащитная организация "Сирийский наблюдательный совет по правам человека" (SOHR). По ее данным, среди мирных жителей и солдат есть погибшие и раненые.

Тысячи сирийских семей все еще боятся возвращаться на территорию, подконтрольную Дамаску, отмечает SOHR.