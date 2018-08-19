ООН призвала усилить гумпомощь жителям Донбасса

Источник: Корреспондент.net

Организация Объединенных Наций призвала принять меры для защиты украинцев, страдающих в результате активных боевых действий на Донбассе. Об этом говорится в заявлении по случаю 10-го Всемирного дня гуманитарной помощи на сайте Представительства Украины в ООН.

В частности, координатор системы ООН в Украине и координатор по гуманитарным вопросам в Украине Асенефа Лубрани призвала "увеличить поддержку для расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения Украины".

"Я прошу международное сообщество увеличить поддержку для расширения мер, направленных на облегчение страданий гражданского населения, которое страдает в результате этого кризиса, независимо от места их проживания в международно признанных границах Украины, и еще раз призываю полностью соблюдать требования международного гуманитарного права", - отметила она.

По данным ООН, на пятом году кризиса на Донбассе более три тысячи гражданских - мужчин, женщин и детей - погибли и более девять тысяч были ранены.

"Более 3,4 млн человек сталкиваются с трудностями получения продуктов питания, доступа к воде, жилья, медицинских услуг и образования. При этом только за первое полугодие 2018 года более 600 тыс. украинских мирных граждан получили жизненно необходимую гуманитарную помощь", - подсчитали в ООН.

По словам Лубрани, необходимо немедленное увеличение финансирования, чтобы большие гуманитарные потребности на востоке Украины были полностью удовлетворены.