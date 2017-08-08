08.08.2017
ООН просит Украину изменить выдачу пенсий переселенцам
Источник: КорреспонденТ.net
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсий и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца. Об этом во время брифинга в Киеве во вторник, 8 августа, сообщила заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун.
По ее словам, повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей – это признак враждебности со стороны Украины.
Она отметила, что необходимо упростить процедуру назначения выплат переселенцам.
"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", – сказала Калхун.
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