ООН просит Украину изменить выдачу пенсий переселенцам

Источник: КорреспонденТ.net

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсий и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца. Об этом во время брифинга в Киеве во вторник, 8 августа, сообщила заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун.

По ее словам, повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей – это признак враждебности со стороны Украины.

Она отметила, что необходимо упростить процедуру назначения выплат переселенцам.

"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", – сказала Калхун.