ООН расследует поставки ракетных двигателей в КНДР

Источник: КорреспонденТ.net

ООН проверит возможные поставки ракетных двигателей в Северную Корею (КНДР) из Российской Федерации или Украины. Об этом заявил старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) Симон Веземан.

"По определению - да, они этим займутся (расследованием). Потому что санкции ООН против КНДР связаны с группой экспертов, назначенных ООН и имеющих мандат на проверку соблюдения ограничений. Если есть обвинения в нарушении санкций, то обязанность экспертов - провести собственное расследование. Они могут отправиться в страны, которые упоминаются в обвинениях, и потребовать помощи", - заявил Веземан.

По его словам, страны, в адрес которых звучат обвинения, или другие государства, могут провести и собственное расследование.

"Но в итоге все бы хотели увидеть доклад экспертов ООН по санкциям, который будет сделан", - резюмировал эксперт SIPRI.