ООН: С начала военных действий на Донбассе погибли более 2,5 тыс. гражданских

Источник: 112.ua

С начала военных действий на Донбассе (с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года) погибли минимум 2 тыс. 523 гражданских. Об этом говорится в 20-м докладе ООН по ситуации с правами человека в Украине, презентованном в Киеве.

Согласно информации, среди погибших 1399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек, а также 149 человек, пол которых установить не удалось. В том числе, были учтены 298 гражданских лиц, которые погибли в результате падения MH-17 в 2014 году.

Ранения получили в следствие конфликта 7-9 тыс. гражданских лиц.

При этом миссия ООН отмечает снижение количества жертв среди мирного населения на Донбассе за последние 5 месяцев.

"В период с 16 августа 2017 года Управление верховного комиссара по правам человека задокументировало 87 жертв вооруженного конфликта среди гражданского населения на востоке Украины (15 погибших и 72 раненых)", - говорится в докладе.

В ООН уточнили, что это на 48% меньше по сравнению с предыдущим отчетным периодом (16 мая - 15 августа 2017 года). Подчеркивается, что число жертв удалось сократить благодаря "хлебному перемирию".

"УВКПЧ продолжает призывать все стороны конфликта к немедленному прекращению огня и выполнению всех других обязательств, которые они взяли на себя в минских договоренностях, в том числе отведения тяжелого вооружения и разведения сил и техники", - резюмировали в ООН.