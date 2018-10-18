ООН сообщила об отмене закона о конфискации домов беженцев в Сирии

Источник: DW

Власти Сирии отменили "закон номер 10", предусматривающий конфискацию домов, земли и другого имущества беженцев и перемещенных лиц. Об этом сообщил координатор ООН по предоставлению срочной гуманитарной помощи Ян Эгеланн в четверг, 18 октября, в Женеве на заседании гуманитарных организаций ООН. Он подчеркнул, что это решение показывает, что "дипломатия может победить даже в Сирии".

Эгеланн добавил, что об этом решении его неоднократно информировали российские чиновники. "Если Россия утверждает, что закон был отозван, и что были совершены ошибки, - это хорошие новости", - сказал Эгеланн. Официальной реакции на это сообщение пока не последовало ни с сирийской, ни с российской стороны.

Миллионы беженцев могли навсегда лишиться дома

В апреле в Сирии был принят "закон номер 10", позволяющий по факту лишать прав на собственность покинувших страну граждан. Согласно ему, если владельцы не явятся в 30-дневный срок в местные органы власти с документами на собственность, она переходит в руки властей. Сирийские власти также могут выдавать разрешения на строительство на частных земельных участках, поскольку права на них утрачиваются. Этот закон рассматривали как препятствующий возвращению на родину миллионов сирийских беженцев и внутренних переселенцев.

Скептики не исключают, что режим Башара Асада позднее может "возродить" этот закон или применить его в другом виде, отмечает агентство АР.

Реакция Берлина на "закон номер 10"

Правительство ФРГ возмущено "необоснованной законодательной нормой, ставящей под вопрос имущественные права многих сирийских беженцев", заявили в апреле в МИД ФРГ. По всей видимости, режим Асада пытается "основополагающим образом изменить ситуацию на местах в свою пользу и в пользу своих сторонников и осложнить возвращение огромного числа сирийцев".

"Мы убедительно призываем сторонников режима, прежде всего Россию, предотвратить выполнение этого закона", - подчеркнуло тогда внешнеполитическое ведомство в Берлине. При этом речь идет о судьбе и будущем людей, "которые уже более семи лет вынуждены переносить страдания и лишения" и которые надеются "когда-нибудь снова обрести мирную жизнь в Сирии", указал МИД Германии.

Впоследствии Берлин провел консультации с другими странами ЕС по возможным способам противодействия плану Дамаска с привлечением к решению этой проблемы ООН.