ООН требует от России прекратить пытки в местах заключения

Россия должна в течение года отчитаться в том, как были наказаны эти надзиратели. Следует принять меры и в отношении начальства колонии, которое пыталось не допустить публикации видеоролика.

Несмотря на многочисленные достоверные свидетельства пыток, до расследования дело доходило только в исключительных случаях, а нарушителей повергали лишь легким наказаниям, указал на пресс-конференции представитель комитета ООН против пыток Клод Эллер. "Складывается впечатление, что система тюрем в России - фактически государство в государстве", - заявил председатель комитета Йенс Модвиг.

Базирующийся в Женеве комитет ООН против пыток призвал российские власти оградить от репрессий подвергшегося избиению в ярославской колонии №1 Евгения Макарова и его адвоката Ирину Бирюкову, покинувшую Россию из-за угроз.

В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток в местах лишения свободы в России. Расследования пыток, избиений и убийств заключенных колоний идут, в частности, в Ярославле, Брянске и Калининграде.