ООН требует от России прекратить пытки в местах заключения
Источник: DW
Организация Объединенных Наций призвала Россию прекратить пытки заключенных и привлечь виновных к ответственности. Речь идет, в частности, о сотрудниках колонии, избивавших заключенного, как это зафиксировано на попавшей в СМИ видеозаписи, говорится в заявлении комитета ООН против пыток, обнародованном в Женеве в пятницу, 9 августа.
Несмотря на многочисленные достоверные свидетельства пыток, до расследования дело доходило только в исключительных случаях, а нарушителей повергали лишь легким наказаниям, указал на пресс-конференции представитель комитета ООН против пыток Клод Эллер. "Складывается впечатление, что система тюрем в России - фактически государство в государстве", - заявил председатель комитета Йенс Модвиг.
Базирующийся в Женеве комитет ООН против пыток призвал российские власти оградить от репрессий подвергшегося избиению в ярославской колонии №1 Евгения Макарова и его адвоката Ирину Бирюкову, покинувшую Россию из-за угроз.
В последнее время участились сообщения в печати о применении пыток в местах лишения свободы в России. Расследования пыток, избиений и убийств заключенных колоний идут, в частности, в Ярославле, Брянске и Калининграде.