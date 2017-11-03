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03.11.2017

ООН: В Украине 35 тысяч людей без гражданства

Источник: КорреспонденТ.net

В Украине по состоянию на 2017 год находятся 35 тысяч людей без гражданства. Об этом говорится в отчете Агентства ООН по делам беженцев.

Согласно отчету, по меньшей мере 10 миллионов людей во всем мире не имеют гражданства, треть из них – дети.

Также сообщается, что в 2001 году во время переписи населения в Украине 82 тысячи человек сказали, что не имеют гражданства. Больше всего таких людей проживало в Автономной Республике Крым, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.

"По приблизительным оценкам Агентства ООН по делам беженцев на июнь 2017 года, в Украине проживают более 35 000 людей без гражданства или находящихся под риском безгражданства", – сказано в отчете.

Агентство ООН отмечает, что значительная часть из них принадлежит к этническим меньшинствам, например, ромам.

 

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