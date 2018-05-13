ООС: 12 обстрелов, ранены двое военных

Источник: Корреспондент.net

С начала суток, 13 мая, в районе проведения операции объединенных сил уже зафиксировано 12 прицельных обстрелов со стороны сепаратистов. Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам ООС Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

"С начала этих суток, 13 мая, в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое украинских военнослужащих получили ранения. Их доставили в военные мобильные госпитали, состояние здоровья наших защитников – удовлетворительное", – отметил он.

По словам Гуцуляка, на луганском направлении сепаратисты выпустили более 40 мин из минометов калибра 82 мм по защитникам Новгородского. Светлодарск был обстрелян из артиллерии калибра 122 мм и минометов различных калибров. Луганское попало под обстрел 120-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении с начала суток наблюдались провокации из гранатометов различных типов и другого пехотного вооружения вблизи Талаковки, Опытного, дважды – в районе Водяного и трижды – вблизи Авдеевки.

Гуцуляк добавил, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается сложной, но полностью контролируемой украинскими военнослужащими.