ООС: в канун Рождества сепаратисты не стреляли

Источник: Корреспондент.net

В районе боевых действий на Донбассе в течение текущих суток, 6 января, в период с 00:00 до 18:00 не зафиксировано ни одного обстрела со стороны сепаратистов.

В то же время, несмотря на ухудшение погодных условий, украинские военные продолжают контролировать действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.