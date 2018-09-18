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18.09.2018

Опасен для здоровых. Новое исследование аспирина

Источник: Корреспондент.net

Ежедневно принимать аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний советуют многие медики по всему миру. Однако посследнее исследование показало, что это может нанести значительный вред здоровью.

Результаты исследования касаются людей со здоровой сердечно-сосудистой системой - тем, у кого повышен риск инфаркта или инсульта, прием аспирина может спасти жизнь.

 

У здоровых аспирин вызывает кровотечение и рак

Как известно, употребление ацетилсалициловой кислоты способствует разжижению крови. Первые исследования в 1970-х годах показали, что в некоторых случаях он может стать профилактикой сердечных приступов и увеличить выживаемость при инсульте.

Небольшие дозы аспирина могут помочь при уже существующих сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск повторных инфарктов и инсультов.

Поэтому аспирин стал популярным среди тех, кто не страдает от болезней сердца, но опасаются их развития. Многие люди, как пожилые, так и молодые, употребляют его в профилактических целях, не советуясь с врачами.

Австралийские ученые из Университета Монаша в Мельбурне вместе с коллегами из Национального института по проблемам старения США решили выяснить, как аспирин влияет н аздоровых людей. Результаты исследования опубликованы в журнале New England Journal of Medicine.

В исследовании приняли участие около 20 тысяч человек разных рас и национальностей. Они были старше 65 лет. В течение пяти лет часть из них принимала 100 милиграмм аспирина, а остальные получали плацебо.

Ученые пришли к выводу, что аспирин никак не влиял на риск развития инфаркта или инсульта, деменции и физической инвалидности у здоровых людей.

При этом 3,8 процента здоровых испытуемых, принимавших аспирин, страдали от серьезных кровотечений желудочно-кишечного тракта, мозга и других органов. В группе, принимавшей плацебо, этот показатель составил 2,7 процента.

Более того, в аспириновой группе выросла смертность - среди них за время исследования умерли 5,9 процента участников, а в группе, получавшей плацебо - 5,2 процента.

Принимавшие аспирин чаще умирали от онкологических заболеваний, чаще всего от рака кишечника. Хотя частота их возникновения не изменилась, смертность при этом возросла. Авторы работы предполагают, что это может быть связано с ростом числа кровотечений.

"Предыдущие исследования не показали такой картины, а в некоторых случаях наблюдалось даже снижение смертности от рака кишечника", - отмечает профессор Стивен Эванс из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. 

Важно. Это исследование не отменяют тот факт, что аспирин полезен людям, уже пережившим инфаркт и инсульт или же имеющим высокий риск их развития.

Результаты касаются лишь тех, кто пьет аспирин в профилактических целях, имея при этом относительно здоровую сердечно-сосудистую систему. Тем же, кто столкнулся с инфарктом или инсультом, аспирин действительно необходим для разжижения крови.

"Эти находки помогут многим врачам, которые уже давно сомневаются, рекомендовать ли аспирин здоровым пациентам", - говорит профессор Джон Макнил из австралийского Университета Монаша.

Профессор Питер Ротуэлл из Оксфордского университета считает, что результаты исследования вполне однозначны.

"Принимать аспирин, если вы здоровы, вам больше 70 лет и вы не переносили инфаркт, практически бесполезно. Таким образом, самостоятельно принимать аспирин без предписания врача я не рекомендую", - сказал он.

Нельзя резко прекращать прием аспирина в профилактических целях.  Это может привести к осложнениям, поэтому лучше проконсультироваться с лечащим врачом.

 

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