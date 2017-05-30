Опасность установки VPN: украинцев ловят "на живца" через подставные сервисы

Источник: Українські новини

В различных социальных сетях, а особенно - в украинских сообществах в соцсети "Вконтакте" активно рекламируются различные способы обойти блокировку Vkontakte, "Одноклассников", сервисов Яндекс и Mail.ru с помощью VPN. Но немногие пользователи задумываются о том, как желанием "обойти" указ Президента могут воспользоваться мошенники. Об этом сообщает InformNapalm.

Мошенники и спецслужбы страны-агрессора не упустили возможности подсадить украинских пользователей на иглу собственных VPN-сервисов. К примеру, вот реклама в сообществе "Типичный Киев", в которой предлагают установить vkunblock.com.

Реклама подается под манипулятивным лозунгом "сделаем украинский интернет свободным от запретов" и приправляется волшебными фразами по типу "совершенно бесплатно".

У владельцев этого сервиса есть как минимум два сайта: vkunblock.com и vkonline.xyz. По информации whois vkunblock.com был зарегистрирован 26.05.2017, а vkonline.xyz — 18.05.2017. Информация о владельце домена закрыта, а сам сервис использует Cloudflare, что позволяет ему скрыть настоящие IP-адреса своих серверов (и, как следствие, мешает установить географическую принадлежность сервиса).

Обойти этот блок можно с помощью расширения Chrome Web Store. Расширение состоит из четырёх файлов JavaScript: analytics.js (скрипт похож на Google Analytics), app.js, chrome.js и пустого proxy.js. PAC — Proxy Automatic Configuration — файл для автоматической настройки прокси. В этом файле содержатся правила, указывающие, какие прокси-сервера в каких случаях браузер должен использовать. В результате анализа можно выяснить, что это - IP-адрес, принадлежащий российскому хостинг-провайдеру "Селектел" (для справки: VK тоже использует дата-центр этого провайдера). Также это IP-адреса серверов, предоставляемых ООО "Единая сеть" (московская компания, имеющая филиалы в Далласе (США) и Амстердаме (Нидерланды)).

Кроме этого, VK Unblock использует HTTP-прокси, не HTTPS. Разница между ними в том, что в первом случае используется незащищенное соединение (и при большом желании провайдер может видеть попытку установки соединения с "санкционным сайтом" через прокси), а во втором - защищенное. Опасность в данном случае представляет то, что данный сервис представляет украинцам страна-агрессор. К тому же, владелец этого ресурса ведет журнал доступа, а значит, все данные тут фиксируются Россией. И нет гарантии, что владелец ресурса в один прекрасный день не начнет проксировать трафик не только для VK, но и, например, для Facebook либо для каких-нибудь правительственных ресурсов (и в зависимости от IP-адреса клиента). А значит, превратив HTTP-прокси в SOCKS, сервис будет пропускать через себя и запросы DNS с возможностью подменять ответы для конкретных пользователей сервиса.

Как сообщали Українські Новини, 16 мая Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета Национальной безопасности и обороны о санкциях против 1 228 физических и 468 юридических лиц. В частности, Украина ввела запрет провайдерам предоставлять услуги по доступу пользователям сети Интернет к ресурсам сервисов Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники", а также сервисам "Яндекс".