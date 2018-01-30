Опасный маневр: в Пентагоне рассказали об инциденте с российским истребителем над Черным морем

Источник: Апостроф

60% украинских чиновников, у которых был бизнес в Крыму, после оккупации полуострова Россией продолжают им заниматься, создав российские фирмы-клоны. При этом около 67% из них не афишируют этот факт в своих декларациях.

В частности, в период с декабря 2014 года по январь 2015 года в российский ЕГРЮЛ были внесены сведения о четыре компаниях депутата Киевского городского совета Игоря Баленко: ООО "Отель "Чайка", ООО "Производственно-коммерческое объединение "Солярис", ПАО "Ремез" и ООО "МП "Оптимум-К".

Учредителем клона "Солярис" оказался сам Баленко, а фирм "Чайка" и "Отимум-К" - украинские компании депутата: ООО "7 дней" и ООО "Н.С.К. Сити". Журналисты подчеркивают, что Баленко в декларации российские компании не указывал.

Кроме этого, 13 украинских чиновников владели компаниями в России (по состоянию на 2016 год). В частности, депутат Верховной Рады Вячеслав Богуслаев является конечным бенефициарным владельцем семи российских фирм.