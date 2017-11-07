ОПЕК: Нефть и газ еще 20 лет будут главными энергоресурсами

Источник: Корреспондент.net

Нефть и газ в ближайшие 20 лет останутся главными энергоресурсами в мире. Их доля в глобальном энергобалансе составит 52%, говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook 2040.

По расчетам ОПЕК, нефть к 2040 году сохранит ведущую роль в структуре энергопотребления, однако ее доля снизится с 31% в 2015 году до 27%. В то же время, усилит свою важность природный газ, к 2040 году он будет занимать второе место в удовлетворении спроса на первичные энергоресурсы, потеснив уголь, а его доля вырастет с 21% до 25%. Общая потребность мира в первичных энергоресурсах увеличится на 35%, до 371,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Между тем в прошлогоднем докладе ОПЕК была настроена более позитивно по отношению к газу: предполагалось, что его доля в мировом энергобалансе к 2040 году составит 26,6%, а доля нефти – 26,1%. Сейчас аналитики ОПЕК считают, что газ в периоде до 2040 года станет самым быстрорастущим видом энергии, но первенство все же отдают нефти.