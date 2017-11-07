Найти

07.11.2017

ОПЕК: Нефть и газ еще 20 лет будут главными энергоресурсами

Источник: Корреспондент.net

Нефть и газ в ближайшие 20 лет останутся главными энергоресурсами в мире. Их доля в глобальном энергобалансе составит 52%, говорится в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook 2040.

По расчетам ОПЕК, нефть к 2040 году сохранит ведущую роль в структуре энергопотребления, однако ее доля снизится с 31% в 2015 году до 27%. В то же время, усилит свою важность природный газ, к 2040 году он будет занимать второе место в удовлетворении спроса на первичные энергоресурсы, потеснив уголь, а его доля вырастет с 21% до 25%. Общая потребность мира в первичных энергоресурсах увеличится на 35%, до 371,6 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки.

Между тем в прошлогоднем докладе ОПЕК была настроена более позитивно по отношению к газу: предполагалось, что его доля в мировом энергобалансе к 2040 году составит 26,6%, а доля нефти – 26,1%. Сейчас аналитики ОПЕК считают, что газ в периоде до 2040 года станет самым быстрорастущим видом энергии, но первенство все же отдают нефти.

Новости раздела
Мир
06.11.2017
Техасский стрелок оказался ранее судимым за нападение на жену и ребенка
Келли был приговорен к году лишения свободы, понижен в ранге и уволен
Мир
06.11.2017
Депутат российской Госдумы предложил отменить акты 1954 года о передаче Крыма Украине
В 1954 году по инициативе секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым передали Украине
Мир
06.11.2017
Представитель Госдепа США посетит Киев на следующей неделе
Помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл встретится с представителями бизнеса и гражданского общества
Мир
06.11.2017
Cудебные заседания об экстрадиции Пучдемона в Испанию начнутся 17 ноября, - источник
Защита Пучдемона будет добиваться его освобождения из-под ареста
Мир
04.11.2017
Волкер анонсировал встречу с Сурковым по миротворцам на Донбассе в Белграде
Волкер сообщил, что встреча с Сурковым по Донбассу пройдет 13 ноября в Белграде
Мир
04.11.2017
В США совершено нападение на бывшего кандидата в президенты США Рэнда Пола
Неизвестный мужчина ворвался домой к сенатору и напал на него
Мир
04.11.2017
Обвинение в педофилии и неуместный каминг-аут: Как рассыпается "Карточный домик" Кевина Спейси
"Эффект Вайнштейна" продолжает бродить по "планете Голливуд". Теперь в центре внимания – звезда сериала "Карточный домик" Кевин Спейси
Мир
04.11.2017
Трампу могут предложить три варианта предоставления Украине оборонительного оружия
У Украины есть шанс получить грант на 47 млн долл. для закупки американского оружия
Мир
03.11.2017
В Германии "омолаживали" автомобили для Украины
Обнаружены 82 машины, завезенные по этой схеме.
Мир
03.11.2017
США нанесли авиаудар по ИГ в Сомали – СМИ
Это якобы был первый удар ВВС США по исламистам в Сомали.
Мир
02.11.2017
США: Россия раскручивает референдум о независимости Шотландии
Сенатор США заподозрил российских хакеров в дестабилизации обстановки в мире.
Мир
02.11.2017
В пирамиде Хеопса нашли комнату с помощью космических лучей
При открытии использовались те же принципы, как при поиске бозона Хиггса.
Мир
02.11.2017
ГПУ готовит новые запросы в США по Манафорту
Генпрокуратура расследует два дела, в которых фигурирует Пол Манафорт.
Мир
02.11.2017
Арестованы восемь членов правительства Каталонии
Чиновников обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
Мир
01.11.2017
Наезд на велосипедистов в Нью-Йорке: террорист в записке признался в верности ИГИЛ
Пока правоохранители не установили прямых связей между подозреваемым и преступной организацией
Мир
01.11.2017
Тиллерсон обсудил с послом РФ восстановление территориальной целостности Украины
Стороны посчитали необходимым выполнить минские договоренности в полном объеме
Мир
01.11.2017
Путин удивил биоматериалом. Но Пентагон подтвердил
Президент РФ удивил рассказом о сборе биологического материала россиян. Однако это оказалось правдой.
Мир
01.11.2017
Посол: У НАТО есть планы на случай агрессии РФ
Украина не является членом альянса, участников которого все союзники обязаны защищать, заявил глава Миссии Украины при НАТО.
Мир
01.11.2017
Посол: Сербия игнорирует свое участие в АТО
Сербия молчит об участии своих граждан в боях на Донбассе на стороне сепаратистов, сообщил посол Украины в Сербии.
Мир
31.10.2017
Трамп с женой отметили Хеллоуин в Белом доме
Супруги не стали нарушать многолетнюю традицию.
Мир
31.10.2017
США усилили санкции против Ирана
В санкционном списке указано 41 физическое и юридическое лицо.
Мир
30.10.2017
Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду
Проклятие божие да падет на всех, кто снял и продвинул кощунственный фильм, сказал протоиерей.
Мир
30.10.2017
Архивная песня Фредди Меркьюри стала хитом Сети
Композиция собрала почти четверть миллиона просмотров за три дня.
Мир
30.10.2017
Манафорта отправили под домашний арест
Сами Манафорт и Гейтс не признают себя виновными по всем пунктам обвинения.
Техасский стрелок оказался ранее судимым за нападение на жену и ребенка | НАТО создает Центр киберопераций