Opel впервые почти за 20 лет отчитался о прибыли
Источник: DW
Немецкий автопроизводитель Opel, работающий в связке с британской Vauxhall Motors, по итогам первой половины текущего года впервые почти за 20 лет отчитался о получении прибыли. Соответствующие данные обнародовал во вторник, 24 июля, финансовый директор французского концерна PSA, владеющего этими двумя брендами, Жан-Батист де Шатийон.
Акции продемонстрировали рост
На фоне этих новостей стоимость акций Peugeot, также принадлежащего PSA, на Парижской фондовой бирже увеличилась более чем на 12 процентов и достигала в ходе торгов десятилетнего максимума в 23 евро за акцию.
Летом 2017 года PSA приобрела за 1,3 млрд евро у американской корпорации General Motors (GM) ее дочерние фирмы - немецкую Opelи британскую Vauxhall. Американский гигант полностью передал французскому конкуренту, недавно вышедшему из тяжелого кризиса, свои активы в Европе. И Opel, и PSA выпускают главным образом автомобили среднего и компактного классов. Новая компания Opel будет прибыльной, ориентированной на мировой рынок и электромобильность, пообещал ее глава Михаэль Лошеллер (Michael Lohscheller) через 100 дней после поглощения PSA.