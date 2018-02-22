Операция коалиции США: погибли 840 мирных жителей

Источник: Корреспондент.net

При ударах антитеррористической коалиции во главе с США в Ираке и Сирии с 2014 года погиб 841 мирный житель. Об этом говорится в заявлении коалиции.

"Основываясь на доступной информации, объединенный штаб операции считает, что по меньшей мере 841 мирный житель был непреднамеренно убит ударами коалиции с начала операции Непоколебимая решимость", - сказано в сообщении.

Отмечается, что 485 сообщений о жертвах еще изучаются.