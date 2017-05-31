Оплата услуг нотариусов Донецкой области

Источник: Главное территориальное управление юстиции в Донецкой области

Весьма актуальными в условиях сложной экономической ситуации вопрос оплаты услуг нотариуса, на который нашим читателям дает разъяснения заместитель начальника отдела по вопросам нотариата Главного территориального управления юстиции в Донецкой области Владимир Дундар.

Вполне естественно, что при выборе нотариуса Вы будете оценивать две важные составляющие - продолжительность выполнения предоставляемых услуг и их стоимость. Клиент, который обращается к нотариусу, прежде всего хочет получить нотариальные услуги по оптимальным тарифам, и время оформления документа должно быть как можно короче. Конечно каждый человек считает свои деньги и ценит свое время. Если продолжительность выполнения нотариальных услуг в первую очередь зависит от соглашений, которые будут заключаться, тогда под оплатой следует понимать, в отличие от полномочий частных и государственных нотариусов, которые являются идентичными, оплата совершаемых ими действий отличается, поэтому осведомленность в этом вопросе при обращении к нотариусу будет целесообразной. Предписаниями статьи 31 Закона Украины «О нотариате» установлено, что частные нотариусы за совершение нотариальных действий взимают плату, размер которой определяется по договоренности между нотариусом и гражданином или юридическим лицом, но размер такой платы не может быть меньше размера ставок государственной пошлины, взымаемой государственными нотариусами за аналогичные нотариальные действия, в то время как государственные нотариусы за совершение нотариальных действий взимают государственную пошлину в размерах, установленных законодательством.

Дополнительно, кроме оплаты за совершение нотариальных действий, нотариусы предоставляют дополнительные платные услуги правового характера, не связанных с совершаемыми нотариальными действиями, а также услуги технического характера, за которые взимается плата. Размер оплаты за услуги государственных нотариусов устанавливается в соответствии с Тарифами, которые утверждается приказом Главного территориального управления юстиции в Донецкой области, услуг частных нотариусов - по договоренности.Размер и порядок уплаты государственной пошлины за совершение нотариальных действий государственными нотариусами урегулирован Декретом Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине», принятый еще в 1993 году. Также, этим порядком определены категории лиц, которые освобождаются от уплаты государственной пошлины. Каждый гражданин имеет возможность ознакомиться с выдержками из закона относительно размеров ставок государственной пошлины на информационных стендах государственных нотариальных контор и частных нотариусов. Порядок предоставления дополнительных платных услуг правового характера, не связанных с совершаемыми нотариальными действиями, а также услуг технического характера четко определен в Положении, утвержденном главным управлением, в котором указано, что перед предоставлением правовой помощи и услуг технического характера государственный нотариус обязазан предоставить разъяснения об условиях их оплаты. Кроме того, порядком определены категории лиц, которые освобождаются от их уплаты.Хотелось бы обратить внимание, что с 1 января 2016 вступила в силу новая редакция Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».

Изменения заключаются в том, что на нотариусов в полном объеме возложены функции государственного регистратора прав на недвижимое имущество и их обременений. Сегодня нотариусом может осуществляться государственная регистрация имущественных прав и их обременений на земельный участок, предприятие как единый имущественный комплекс, жилой дом, гараж, здание, сооружение или их отдельные части, квартиру, жилое и нежилое помещение. В связи с этим нотариусам предоставлено право получать плату за совершение других действий, возложенных на них в соответствии с законом. При этом, обязательно за такие действия взимать плату, размер которой определяется законодательством в соответствующей сфере. Стоит отметить, что при осуществлении различных нотариальных действий, нотариусы вносят в Единые и государственные реестры Министерства юстиции Украины определенную информацию, а также получают информацию из этих реестров. За пользование данными таких реестров также взимается плата, установленная соответствующими нормативно-правовыми актами.