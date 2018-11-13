Оппозиционеру Навальному разрешили выезжать с территории РФ

Источник: Українські новини

Все ограничения с российского оппозиционера Алексея Навального, в том числе ограничение права выезда за рубеж, сняты, поскольку он оперативно оплатил задолженность.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России.

"Сообщаем, что после того, как службой была подтверждена информация о наличии неисполненного судебного решения (о взыскании материального ущерба в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес") и примененных в связи с этим ограничений, должником Навальным А. А. оперативно и в полном объеме оплачена задолженность", - сообщили в ФССП.

"Все наложенные ограничения и запреты по исполнительному производству отменены. В настоящее время с учетом добросовестного отношения должника к исполнению своих обязательств оснований для ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации в рамках указанного исполнительного производства не имеется", - отметили в ФССП.

Ранее во вторник Навальный заявил на своей странице в Twitter, что должен был вылететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека в Страсбург, но получил уведомление, что его выезд из России ограничен на основании решения управления ФССП. В свою очередь в ФССП пояснили, что по заявлению взыскателя было возбуждено исполнительное производство о взыскании с Навального в пользу Кировского областного предприятия "Кировлес" суммы материального ущерба, причиненного преступлением, в размере 2 164 618 рублей и 63 копеек (около 345 375 тыс. грн, - ред.)

Ленинский суд Кирова в июле 2013 года приговорил Алексея Навального к пяти годам условно, второй фигурант дела - экс-глава "Вятской лесной компании Петр Офицеров - получил четыре года колонии условно. Испытательный срок для обоих составил 1,5 года.

16 ноября 2016 года президиум Верховного суда РФ отменил этот приговор и направил материалы дела на повторное рассмотрение в суд Кирова в связи с появившимися новыми обстоятельствами. Верховный суд занялся проверкой в связи с решением ЕСПЧ, который обнаружил в деле нарушение права на справедливое судебное разбирательство. В феврале 2017 года суд при повторном рассмотрении дела "Кировлеса" вынес Навальному и Офицерову аналогичный приговор.