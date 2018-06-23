Оппозиция в Турции провела масштабную акцию перед выборами

Источник: DW

Кандидат в президенты Турции от Народно-республиканской партии (НРП) Мухаррем Индже и его сторонники провели в субботу, 23 июня, масштабную акцию в стамбульском районе Малтепе в преддверии запланированных на следующий день президентских и парламентских выборов.

По оценкам самого Индже, в мероприятии приняли участие пять миллионов человек. Информагентства сообщают о сотнях тысяч. Официальных данных со стороны турецких властей на момент написания материала не поступало.

Автобус политика не смог сразу проехать на митинг из-за большого количества собравшихся, в результате мероприятие началось с часовым опозданием.

Аналогичные акции в Анкаре и Измире 22 июня также привлекли сотни тысяч сторонников Индже.

Победа Эрдогана обесценит лиру

Мухаррем Индже предупредил, что если 24 июня победу одержит Реджеп Тайип Эрдоган, турецкая лира еще более обесценится, цены вырастут, а проблема с 3,5 млн сирийских беженцев так и не будет решена.

По оценкам экспертов, высокие рейтинги кандидата от НРП дают оппонентам нынешнего турецкого лидера надежду на то, что Эрдоган не будет избран в первом туре.

Арест немецкой певицы

Между тем 23 июня стало известно, что в Эдирне на северо-западе Турции взята под стражу немецкая певица с курдскими корнями Хозан Джане. Она участвовала в избирательной кампании прокурдской Партии демократии народов. Автобус, в котором находилась Джане, остановили полицейские, когда она уезжала из района Энез после выступления. По данным курдских СМИ, поводом для ареста стали публикации певицы в социальных сетях. Джане доставили в полицейское управление в Эрдине.