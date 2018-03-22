Определены 5 регионов Украины, где готовят самый дешевый борщ

Источник: Українські новини

Самый дешевый борщ можно приготовить в Волынской области.

Об этом сообщил председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в социальной сети Facebook.

"По данным Госстата эксперты Ассоциации поставщиков торговых сетей определили регионы Украины, где можно приготовить самый дешевый борщ. Мы взяли простой рецепт борща: свинины - 600 гр, картофеля и свеклы - по 500 гр, капусты - 300 гр, моркови и лука - по 200 гр, томатной пасты - 3 столовые ложки, воды питьевой - 3,5 - 4л, один лавровый лист, соль, перец - по вкусу, сметаны - 250 гр. Анализ этих данных на конец февраля 2018 показал, что самый дешевый борщ можно приготовить в Волынской области", - говорится в сообщении.

1 место рейтинга занимает Волынская область со стоимостью борща в 82,2 грн. Львовская область - 85,7 грн. за это блюдо. Ровенская область - 85,7 грн. Тернопольская область - 85,7 грн. за кастрюлю борща.

При этом отмечается, что среднестатистическая цена по Украине борща составляет 89,5 грн.