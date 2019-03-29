29.03.2019
Определены самые богатые регионы Украины
Источник: Корреспондент.net
Средний валовой региональный продукт в Украине в 2017 году по данным Госстата в расчете на одного человека составляет 70,2 тысячи гривен.
Реальный ВВП на одного человека за 2017 год вырос на 2,9%. Номинальный ВВП в фактических ценах за 2017 год составляет 2,983 млрд грн.
При этом самый большой ВВП на душу населения зафиксирован в Киеве (238,6 тыс. грн), что в 3,4 раза больше, чем в целом по стране (70,2 тыс. грн).
Далее идут Полтавская (106,2 тысяч грн), Днепропетровская (97,1 тысяч грн) и Киевская (90,0 тысяч грн) области.
В конце списка находится Луганская (13,9 тыс. грн) область.
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