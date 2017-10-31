Опрос: Большинство украинцев не дают взятки

Источник: КорреспонденТ.net

Подавляющее большинство украинцев 71,1% в этом году не давали взяток. Соответствующий опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" и фирмой Ukrainian Sociology Service.

Респонденты должны были ответить на вопрос, близкие, родственники и знакомые давали ли взятку в текущем году. 25,5% опрошенных ответили, что да, 71,1% - нет, 3,5% - затруднились ответить.

При этом 46,3% опрошенных ответили, что давали ее в медицинских учреждениях, 22,5% - в учебных заведениях, 13,6% - в местных органах власти, 10% - в школах, 9,5% - патрульной полиции, 6,9% - в суде, 6,2% - в ЖЭКе, учреждениях коммунального обслуживания, 5,4% - на таможне, 5,2% - в органах социального обеспечения, 5% - полиции (кроме патрульной), 4,1% - в налоговых органах, 3,8% - центральных органах власти, по 3,6% - в органах приватизации и на месте своей работы, 3,5% - военкомате, 2,8% - прокуратуре, 2,2% - в государственных предприятиях, по 1,2% - Службе безопасности Украины, избирательных комиссиях, банках и частных предприятиях, 1% - церкви, 0,9% - средствах массовой информации, 0,7% - специализированных антикоррупционных органах (Национальном антикоррупционном бюро и Национальном агентства по предотвращению коррупции), по 0,5% - политических партиях и общественных организациях, 11,7% - отказались ответить.

Соцопрос проводился с 18 сентября по 3 октября, было опрошено 2 тысячи респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.