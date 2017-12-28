Опрос: немцы назвали политика - главного неудачника 2017 года

67 процентов опрошенных считают, что кандидата в канцлеры от социал-демократов Шульца к концу 2017 года скорее можно отнести к неудачливым, чем к успешным политикам. 23 процента респондентов считают наоборот.

На втором месте в антирейтинге - премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), которого неудачником назвал 61 процент опрошенных. Положительную оценку партнеру Ангелы Меркель (Angela Merkel) по блоку ХДС/ХСС дали лишь 25 процентов респондентов.

Меркель - на третьем месте в антирейтинге

Что касается самого канцлера Германии, то к неудачникам ее причислили 53 процента опрошенных. При этом число тех, кто считает, что Меркель к концу года оказалась скорее в выгодном положении, гораздо выше, чем в случаях с Шульцем и Зеехофером - 41 процент.

В конце сентября в Германии прошли парламентские выборы. СДПГ получила 20,5 процента голосов, что стало худшим результатом за все время существования партии. Консервативный блок ХДС/ХСС набрал 33 процента. 7-12 января ХДС/ХСС и СДПГ проведут предварительные консультации о возможности формирования новой "большой коалиции".