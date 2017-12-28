Опрос: немцы назвали политика - главного неудачника 2017 года
Источник: DW
Две трети немцев считают главу Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца (Martin Schulz) "неудачником года". Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного институтом общественного мнения Kantar Emnid по заказу немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe, сообщает информагентство dpa в четверг, 28 декабря.
На втором месте в антирейтинге - премьер-министр Баварии и глава Христианско-социального союза Хорст Зеехофер (Horst Seehofer), которого неудачником назвал 61 процент опрошенных. Положительную оценку партнеру Ангелы Меркель (Angela Merkel) по блоку ХДС/ХСС дали лишь 25 процентов респондентов.
Меркель - на третьем месте в антирейтинге
Что касается самого канцлера Германии, то к неудачникам ее причислили 53 процента опрошенных. При этом число тех, кто считает, что Меркель к концу года оказалась скорее в выгодном положении, гораздо выше, чем в случаях с Шульцем и Зеехофером - 41 процент.
В конце сентября в Германии прошли парламентские выборы. СДПГ получила 20,5 процента голосов, что стало худшим результатом за все время существования партии. Консервативный блок ХДС/ХСС набрал 33 процента. 7-12 января ХДС/ХСС и СДПГ проведут предварительные консультации о возможности формирования новой "большой коалиции".