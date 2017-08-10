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10.08.2017

Опрос: Партия Меркель по-прежнему опережает СДПГ

Источник: DW

За семь недель до предстоящих в Германии выборов в бундестаг Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) незначительно упрочила свои позиции. Ее популярность среди избирателей выросла на один процентный пункт до  23 процентов. Партия Ангелы Меркель (Angela Merkel) Христианско-демократический союз (ХДС) и ее партнеры из баварского Христианско-социального союза (ХСС) остались на прежней позиции с 40 процентами. Такие результаты показал опрос, проведенный институтом социологических исследований Forsa по заказу журнала Stern и телеканала RTL и опубликованный в среду, 9 августа.

В то же время Свободная демократическая партия (СвДП) потеряла голоса и опустилась до отметки 7%. Таким образом, блок консервативных партий ХДС/ХС и СвДП, которых считают возможными партнерами по правящей коалиции после выборов, набрали вместе 47%.

"Союз-90/"зеленые", Левая партия и "Альтернатива для Германии" (АдГ) сумели сохранить свои рейтинги, которые составляют по 8% для каждой из них. Остальные партии набрали вместе 6 процентов голосов участников опроса.

Меркель уверенно опережает Шульца

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель потеряла два процентных пункта по сравнению с результатами предыдущего опроса, а рейтинг ее соперника, председателя СДПГ Мартина Шульца (Martin Schulz) остался на самой низкой отметке с момента его выдвижения кандидатом в канцлеры. Если бы канцлер ФРГ избирался путем прямого голосования, то, согласно опросу, Шульц получил бы 21% голосов избирателей, а Меркель  - 50 процентов.

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