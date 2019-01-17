17.01.2019
Опубликован алгоритм перехода церковных общин
Источник: Корреспондент.net
Религиозно-информационная служба Украины опубликовала поэтапную инструкцию, как религиозным общинам осуществить переход из одной церкви в другую.
Ранее сегодня украинский парламент принял утвердил правила изменения религиозными общинами подчиненности.
"Теперь для перехода прихода с одной церкви к другой нужно созвать собрание. В уставах каждой религиозной общины указано, какой орган имеет право принимать такие решения. Это или приходской совет, или собрание всей общины. Верующие имеют право созвать такое собрание, но в нем должен быть кворум. Условия легитимности собрания прописаны в уставе каждой общины. Для перехода общины в другую юрисдикцию нужно, чтобы это решение поддержали две трети присутствующих. Каждый, кто проголосовал, должен поставить личную подпись в протоколе", - говорится в инструкции.
Отмечается, что за общиной, которая изменила подчинение, остается храм.
В случае, если часть верующих не согласна с решением о смене юрисдикции, они могут создать новую религиозную общину и заключить договор на поочередное пользование храмом.
Религиозные общины должны в течение года согласовать свои уставы с новым законом.
Пока происходит переход общины, запрещаются любые действия с ее имуществом - продажа, аренда, залог и т.
Также органы государственной власти должны публиковать решения на своих официальных сайтах о переходе общин.
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