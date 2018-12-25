25.12.2018
Опубликован полный санкционный список России против Украины
Источник: Українські новини
Россия расширила список физических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, на 245 человек с 322 до 567 лиц и юридических лиц - на 7 организаций с 68 до 75.
Об этом говорится в постановлении правительства России №1656 от 25 декабря.
Этим постановлением внесены изменения в постановление № 1300 от 1 ноября, которым Россия вела санкции против физ- и юрлиц Украины.
Постановление вступает в силу после официального опубликования.
Ранее в сообщении на сайте правительства России указывалось, что списки украинских физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.
В сообщении отмечается, что такие меры применены в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.
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