Опубликован полный санкционный список России против Украины

Источник: Українські новини

Россия расширила список физических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные экономические меры, на 245 человек с 322 до 567 лиц и юридических лиц - на 7 организаций с 68 до 75.

Об этом говорится в постановлении правительства России №1656 от 25 декабря.

Этим постановлением внесены изменения в постановление № 1300 от 1 ноября, которым Россия вела санкции против физ- и юрлиц Украины.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Ранее в сообщении на сайте правительства России указывалось, что списки украинских физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций.

В сообщении отмечается, что такие меры применены в связи с недружественными действиями Украины в отношении российских граждан и юридических лиц.