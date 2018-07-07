Опубликован текст закона о нацбезопасности

Источник: Корреспондент.net

В субботу, 7 июля, в парламентской газете Голос Украины опубликован закон О национальной безопасности.

Закон начинает действовать со следующего дня после его опубликования.

Законом определяются и разграничиваются полномочия государственных органов в сферах национальной безопасности и обороны, создается основа для интеграции политики и процедур органов государственной власти, других государственных органов, функции которых касаются национальной безопасности и обороны, сил безопасности и сил обороны.

Также законом определяется система командования, контроля и координации операций сил безопасности и сил обороны, вводится всеобъемлющий подход к планированию в сферах национальной безопасности и обороны, обеспечивая таким образом демократический гражданский контроль над органами и формированиями сектора безопасности и обороны.

В законе определены фундаментальные интересы Украины - это интеграция в европейское пространство (политическое, экономическое, правовое и пространство безопасности), в частности вступление в Евросоюз, членство в НАТО и развитие равноправных взаимоотношений с другими странами мира.