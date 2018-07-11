Опубликован трейлер исторической драмы Круты 1918

Источник: Корреспондент.net

Вышел новый трейлер исторической драмы Круты 1918 Алексея Шапарева. Видео в среду, 11 июля, были опубликовано на Уoutube-странице B&H Film Distribution Company.

В ленте рассказывается о сражении на железнодорожной станции Круты.

На фоне судьбоносных событий в стране два брата Андрей и Алексей Савицкие влюбляются в прекрасную Софию. Большевики подходят в Киев, город наполнен "красными" агентами. Правительство УНР бросает на борьбу с врагом все боеспособные части армии, включая юнкеров и студентов. Четыре сотни юношей, среди которых Андрей и Алексей, встают против 4-тысячного хорошо вооруженного войска.