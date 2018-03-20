Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко

Источник: Корреспондент.net

Советник министра внутренних дел нардеп Антон Геращенко на своей странице в Facebook опубликовал копии представления Генеральной прокуратуры Украины на привлечение к уголовной ответственности и задержание депутата Надежды Савченко.

Геращенко также заявил, что было бы лучше, если бы вместо представления на арест Луценко подал бы в Раду представление на принудительную психиатрическую проверку Савченко.

Согласно обнародованным документам, Савченко в период с ноября 2017 года по настоящее время совершила "ряд тяжких и особо тяжких преступлений против национальной безопасности и против общественной безопасности".

Как отмечается, Савченко при неустановленных обстоятельствах познакомилась с Владимиром Рубаном, который был знаком и поддерживал отношения с руководителями ДНР Александром Захарченком и Александром Тимофеевым.

В документах отмечается, что Савченко, разделяя взгляды руководителей ДНР относительно насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине, "вступила в сговор с Рубаном В.В., Захарченко А.В., Тимофеевым А.Ю. и другими неустановленными лицами, в том числе участниками ДНР, о совершении действий, направленных на насильственное свержение конституционного строя и захват государственной власти в Украине", - говорится в документе.

Согласно обнародованному тексту, соучастники решили реализовать свой замысел путем совершения теракта и посягательства на жизнь государственных и общественных деятелей, для чего составили поэтапный план действий. Как отмечается, для достижения цели предусматривалось применение оружия, совершение взрывов и других действий, опасных для жизни и здоровья людей.

"Во время нахождения президента Украины, народных депутатов, премьер-министра, членов кабинета министров, государственных и общественных деятелей на заседании Верховной рады, с использованием минометов, гранатометов и огнестрельного оружия осуществить обстрел зданий в "правительственном квартале" Киева… Одновременно с этим, с использованием гранат осуществить взрывы внутри здания Верховной рады, а с использованием огнестрельного оружия и взрывных устройств убить вышеуказанных государственных деятелей, которые будут присутствовать на заседании Верховной рады, а также осуществить убийство сотрудников правоохранительных органов, которые будут совершать действия по прекращению террористического акта", - говорится в документах.

Кроме того, согласно тексту, Савченко и другие фигуранты планировали в ночное время осуществить вооруженный захват здания парламента.

"В то же время с использованием минометов, гранатометов, огнестрельного оружия и взрывных устройств осуществить вооруженные нападения на жилье и транспортные средства государственных деятелей и руководителей политических партий, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Александра Турчинова и других с целью противоправного лишения их жизни", - говорится документах.