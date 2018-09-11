Орбан назвал отчет Европарламента оскорблением Венгрии и венгерской нации

Источник: Українські новини

Отчет комитета Европарламента о нарушении Венгрией правил и ценностей Европейского Союза является оскорблением венгерской нации.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время выступления в Страсбурге.

"Сегодня я стою перед вами и защищаю Венгрию, потому что для венгров свобода, демократия и независимость - это вопрос чести. А отчет, который лежит перед вами, это оскорбление Венгрии и оскорбление чести венгерской нации", - сказал Орбан.

Венгерский премьер заявил, что его страна имеет другие взгляды на религию или управление государством, чем другие страны ЕС, но это и означает "разнообразие Европы".

"Вы считаете, что лучше венгров знаете, чего они хотят. Я считаю, что этот отчет не выражает уважение к венграм, этот отчет использует двойные стандарты, злоупотребляет властью и выходит за рамки своей компетенции", - добавил он.

Орбан заявил, что отчет содержит 37 серьезных содержательных ошибок, и венгерское правительство сообщило о них остальным странам-членам.

"Вы собираетесь обвинить Венгрию, которая была членом христианских наций тысячу лет, вы собираетесь осудить Венгрию, которая внесла большой вклад в историю Европы тяжелым трудом и проливала кровь, когда это было нужно, вы собираетесь осудить Венгрию, которая восстала с оружием против крупнейшей армии в мире - советской армии и проливала кровь за свободу и демократию, а когда пришло время, открыла свои границы для друзей с восточной германской границы", - сказал он.