Орбана выгнали из ЕП. Но евроскептики объединяются

Источник: Корреспондент.net

Членство партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Фидес в правоцентристской Европейской народной партии приостановили за распространение дезинформации об институтах Евросоюза в связи с мигрантской политикой Брюсселя.

Конфликт произошел из-за билбордов Фидес с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером и миллиардером Джорджем Соросом с антиевропейскими лозунгами накануне выборов в Европарламент, намеченных на 29 мая. Соцопросы показывают, что евроскептики могут почти вдвое увеличить там свое представительство.

Напряжение в отношениях между ЕС и венгерским премьером назревают давно. Орбана называют диктатором, обвиняют в нарушении прав и свобод своих граждан, готовят против него штрафные санкции. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Новый конфликт Орбана с Брюсселем

В феврале венгерское правительство начало подготовку массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и американского миллиардера Джорджа Сороса, имеющего венгерское происхождение.

На плакатах были такие лозунги: "Они хотят ввести обязательные квоты на расселение мигрантов", "Они хотят ослабить государства ЕС" и "Кто знает, что еще готовит Брюссель?".

13 партий, входящих в ЕНП, потребовали исключить правящую венгерскую партию из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

От Орбана потребовали "немедленно и бесповоротно покончить с антибрюссельскими кампаниями своего правительства", принести извинения другим партиям за антиевропейские высказывания, а также гарантировать, что Центральноевропейский университет, основанный и финансируемый Соросом, останется в Будапеште.

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В ответ премьер Венгрии ответил, что предпочел был реформировать Европейскую народную партию и заявил, что, возможно, Фидес сама из нее выйдет.

Однако 14 марта Орбан призвал европейских консерваторов не исключать его партию из состава ЕНП, поскольку не считает такое решение "рациональным преодоление разногласий". Он также извинился перед европейским консерваторам, которых назвал "полезными идиотами".

Позже он у Орбана заявили, что для Фидес лучше оставаться в ЕНП "до тех пор, пока она не станет полностью поддерживать сторонников миграции".

20 марта 190 членов крупнейшей политической партии Европарламента поддержали приостановку членства Фидес. Это значит, что Орбан не сможет участвовать в обсуждении политического курса ЕНП, а также выдвигать кандидатов на политические должности в партии.

Накануне голосования венгерский лидер заявил, что не примет приостановку члентсва и вовсе выйдет из европейской партии. Орбан также говорил, что Фидем следует создать альянс с популистской партий Италии Лига Севера, победившей на выборах в этой стране.

Кроме того, официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что правительство Орбана распространяет фейковые новости о миграционной политике ЕС, основанные на "безумной теории заговора".

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Он отметил, что Евросоюз не планирует подрывать пограничную охрану отдельных государств-членов ЕС и не собирается вводить гуманитарные визы для беженцев.

Выборы в Европарламент выиграют популисты

Не так давно считалось, что Евросоюз будет лидером 21 века. Но теперь все чаще говорят об угрозе его распада. ЕС столкнулся с многими проблемами: противоречия с США, антилиберальные настроения в Центральной Европе, жесткий Brexit, конфронтацияя с популистским правительством Италии, протесты во Франции.

Все эти тенденции, вероятно, отразятся на исходе выборов в Европейский парламент в конце мая. Будут избраны 705 депутатов, представляющие почти 500 миллионов европейцев, что сделает эти выборы крупнейшими транснациональными выборами в истории. В выборах будут участвовать как национальные партии, так и независимые кандидаты.

Многие мейнстримовые партии Европы терпели неудачу в последние несколько лет, а вместе с набирающим обороты на европейском континенте популизмом в результате выборов в Европейский парламент на авансцене могут оказаться маргинальные когда-то партии.

Как свидетельствуют соцопросы, евроскептики могут почти вдвое увеличить там свое представительство. Лидеры их партий координируют свою политику и намерены в апреле провести в Риме международный съезд.

Организатором встречи с предполагаемым участием представителей Венгрии, Польши, Австрии, Германии и других стран станет вице-премьер Италии и лидер партии Лига Севера Маттео Сальвини. СМИ пишут, что он может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Еврокомиссии. Юнкер не планирует идти на новый срок.

Так, итальянская газета Il Messaggero заявила, что Сальвини на этом съезде будут рассматривать как "лидера европейского движения националистических и популистских партий".

Лига Севера поддерживает аннексию Крыма, выступает против антироссийских санкции и призывает наладить экономические отношения Евросоюза с Россией.