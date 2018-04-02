Организатор митингов в Волоколамске арестован на 15 суток

Источник: DW

Истринский городской суд Московской области в понедельник, 2 апреля, арестовал на 15 суток Артема Любимова - одного из организаторов митингов против работы мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамске. Об этом сообщил в Twitter его адвокат Денис Кунаев.

По словам защитника, Любимов получил максимально возможное наказание по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции. "Максимум - за то, что защищает право людей на чистый воздух", - написал Кунаев.

"За отказ предоставить паспорт"

Любимов был задержан накануне крупной протестной акции 1 апреля, где должен был выступать. По словам адвоката, который ссылается на материалы дела, основанием для составления протокола "стал только отказ предоставить паспорт" сотрудникам отдела уголовного розыска.

После приговора суда Артем Любимов был направлен в Люберецкий изолятор временного содержания.

Ранее юрист сообщил, что в знак протеста против произвола полиции его подзащитный объявил голодовку.

В воскресенье, 1 апреля, в Волоколамске прошла крупная согласованная акция протеста. Жители города требовали ввести режим ЧС, увезти детей на юг до решения проблемы со свалкой, а также отправить в отставку исполняющего обязанности главы района и подмосковного губернатора Андрея Воробьева.

Ранее более 500 жителей Волоколамска, из них более 400 детей, обратились за медицинской помощью с жалобами, которые они связывают с выбросами газа на свалке "Ядрово". Жителям города начали выдавать респираторы и маски. В администрации Волоколамского района заявляют, что система дегазации полигона будет смонтирована к 15 июня.