Организаторы выборов в Крыму попали под санкции ЕС

Источник: Корреспондент.net

Комитет постоянных представителей Европейского Союза включил в список санкций организаторов выборов президента России в аннексированном ею Крыму. Об этом в пятницу, 11 мая, президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместном с президентом Словении Борутом Пахором брифинге в ходе его официального визита в Украину.

По его словам, это решение Комитет постоянных представителей ЕС принял 8 мая.

"Мы только что получили сообщение как результат нашей интенсивной координации с партнерами по ЕС, что 8 мая Комитет постоянных представителей ЕС принял решение о введении ограничительных мер в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этим правовым актом в список индивидуальных санкций добавляются те лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента РФ на территории Крыма", - сказал Порошенко.