Осенью стартует онлайн регистрация sim-карт: что это дает и как будет проходить

Источник: Українські новини

Пока закон об обязательно регистрации SIM-карт не принят. Вместо этого Нацкомиссия по регулированию связи упростила регистрацию абонентов, вводя возможность регистрироваться онлайн. Кроме безопасности, регистрация дает новые возможности. Абоненты смогут подтверждать личность через телефон и менять оператора без потери номера.

90% пользователей мобильной связи в Украине – анонимные, сообщает глава Нацкомиссии по регулированию связи. Поэтому большинство украинцев не могут получать полный перечень телеком-услуг. Например, без идентификации невозможно вернуть деньги с мобильного счета. Нельзя сохранить свой номер телефона при переходе на другого оператора.

Регистрация sim-карты действует уже в 90 странах мира, говорится в отчете GSMA (торговой организация, которая представляет интересы операторов мобильной связи по всему миру – ред.). Пользу от регистрации sim-карт получат все: государство, операторы и абоненты, считают чиновники. Такое решение уменьшит уровень мобильного мошенничества, полиция будет работать эффективней, повысится уровень нацбезопасности страны при кибератаках, уверены в Госспецсвязи.

В то же время, в GSMA отмечают, доказанной связи между регистрацией "симок" и сокращением преступлений нет.

Регистрация sim-карты останется добровольной. Сейчас 90% абонентов мобильных операторов фактически пользуются связью анонимно. С осени подать заявление на регистрацию можно будет в сервисном центре оператора или онлайн на сайте.

Заявление в электронной форме можно будет подать в личном кабинете на сайте оператора или через мобильное приложение.

В заявлении нужно указать свои данные: