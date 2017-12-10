Ошибка Порошенко: когда отпустят Саакашвили и что дальше

Находиться в изоляторе Саакашвили, скорее всего, придется недолго. Один из соратников политика, нардеп Виктор Чумак уверен, что в понедельник состоится суд, на котором ходатайство ГПУ будет удовлетворено.

"Выпустят завтра домой, будет сидеть под домашним арестом, потом будет обжалование решения суда, а затем снимут и домашний арест", - прогнозирует депутат.

"В ГПУ будут рассказывать, что не хватает доказательств. А потом все уйдут в отставку", - добавляет Чумак.

По мнению политика, задержанием Саакашвили власть, в первую очередь, хотела показать, что на митинги "Руха новых сил" люди приходят лишь для того, чтобы посмотреть на экс-губернатора Одесской области. Таким образом, руководство страны, считает он, хочет запугать людей и принудить их отказаться от акций протеста.

Вместе с тем, по мнению экспертов, президент Петр Порошенко и его соратники сделали непродуманный шаг. Политолог Андрей Золотарев не исключает, что задержанием хотят немного запугать Саакашвили. Поэтому в ГПУ решили предложить мягкую меру пресечения, предупреждая политика, чтобы тот "не нарывался". Но это не решает проблемы.

"Это станет прекрасной площадкой для Саакашвили. Он сможет заявлять о политических преследованиях, с другой стороны, он не будет ограничен в общении с журналистами. У него сохранится возможность политической коммуникации. Развивается ситуация, на которой в свое время поскользнулся Янукович, отправив за решётку Юлию Тимошенко", - спрогнозировал эксперт в комментарии.

Кроме того, даже посадив Саакашвили, власть не сможет заставить молчать всех его соратников. В том числе жену Сандру Рулофс, считает эксперт: "Она будет ездить по европейским государствам, рассказывать о "коррумпированном диктаторе Порошенко". И ее будут слушать. А для Порошенко это наихудший сценарий".

Депортация Саакашвили

Вопрос о депортации бывшего главы Одесской области также вряд ли актуален. Для начала ему придется отвечать в рамках уголовных дел, открытых в Украине.

"Ни депортация, ни экстрадиция невозможны. Его невозможно экстрадировать, потому что он находится в процессе судебных рассмотрений по другим делам. А это запрещает процедуру экстрадиции", - говорит адвокат Чернолуцкий.

Политолог Золотарев не спешит отбрасывать вопрос депортации Саакашвили, потому что пока неясно, как он себя поведет в этой ситуации. И немаловажно, какой будет реакция со стороны других государств.

"Если Запад отойдет от этой проблемы, то это будет хорошим знаком, что его можно депортировать", - отмечает эксперт.

Но возникает вопрос, куда именно могут депортировать Саакашвили: в Польшу, откуда он вернулся в Украину, или в Грузию, власть которой не скрывает, что хочет отправить его за решетку. Нардеп Виктор Чумак исключает оба варианта.

"В Польшу его не могут вернуть, потому что он пересек границу как гражданин Украины. И нет никаких предпосылок, что поляки готовы его принять обратно. А в Грузии его боятся принимать, потому что они не хотят такой ситуации, как у нас", - считает политик.

Также он опроверг слухи о том, что из-за проблем с Саакашвили Евросоюз может приостановить безвизовый режим для Украины.

"С международными партнерами уже нечего ухудшать. Там уже произошла полная репутационная катастрофа. Но безвиз никто забирать не будет. Это может быть связано только с отказом власти продолжать антикоррупционную политику", - уверен Чумак.

Как бы там ни было, но события последних недель - как ситуация вокруг Саакашвили, так и атака против НАБУ, которая, правда, не была доведена до конца, - серьезно ударили по имиджу украинской власти в глазах западных партнеров. И одной лишь борьбой с Россией улучшить репутацию Петру Порошенко и другим руководителям страны, связанным со скандалами, будет сложно.